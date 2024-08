Homem vai a júri por assassinato no Jardim das Macaúbas em 2022

Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitaram o recurso de Lucas Cardoso Gomes, de 30 anos, mantendo a decisão de que ele será julgado pelo assassinato de Everton Alexandre Farinha dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu no dia 8 de abril de 2022, no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande.

Gomes havia recorrido da decisão que o enviava a júri popular, argumentando que não havia provas suficientes para sua condenação e que a sentença de pronúncia estava baseada apenas em inquérito policial. Ele solicitou sua absolvição ou impronúncia.

No entanto, os desembargadores do TJMS consideraram que as alegações de Gomes não procedem. O tribunal afirmou que as evidências coletadas mostram indícios suficientes sobre a materialidade e a participação do acusado no crime, permitindo assim que o caso seja julgado pelo Tribunal do Júri. A data do julgamento ainda será agendada.

A investigação do caso, liderada pelo delegado Rodolfo Daltro da 5ª Delegacia de Polícia (DP), apontou que a execução de Everton Alexandre Farinha dos Santos foi motivada por questões passionais.

Saiba Mais Polícia Homem foi executado com mais de 20 tiros no Macaúbas

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem foi executado com mais de 20 tiros no Macaúbas

Deixe seu Comentário

Leia Também