Justiça

Influenciador e marido são condenados por produção de conteúdo sexual com adolescentes

As penas impostas foram de 11 anos e 4 meses, e de 8 anos, 10 meses e 20 dias. A sentença é do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa

23 fevereiro 2026 - 10h36Vinícius Santos
Foto: Reprodução/Redes SociaisFoto: Reprodução/Redes Sociais  

Por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, a Justiça da Paraíba condenou o influenciador Hytalo José Santos Silva e o marido, Israel Nata Vicente, ao constatar violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o g1, as penas impostas foram de 11 anos e 4 meses de prisão para Hytalo José e de 8 anos, 10 meses e 20 dias para Israel Nata, ambas em regime inicialmente fechado. A sentença foi proferida pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa.

De acordo com a sentença, Hytalo José e Israel Nata produziram conteúdos com adolescentes em um ambiente controlado, estruturado especificamente para a gravação e divulgação dos vídeos, com finalidade de obtenção de lucro.

A defesa dos réus informou que vai recorrer da decisão. De acordo com os advogados, durante a instrução processual foram apresentados argumentos que, segundo eles, afastariam a tese sustentada pela acusação.

Reportar Erro
