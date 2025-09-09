Menu
Justiça

Irmãos enfrentam júri por matar homem em espancamento no bairro Moreninhas

Anderson Velasquez Ferreira tinha problemas de saúde, foi socorrido, mas não resistiu

09 setembro 2025 - 09h22Vinícius Santos
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreuAnderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu   (Reprodução/Redes Sociais)

Os irmãos Maike Willian de Albuquerque Rodrigues, de 29 anos, e Adílio de Albuquerque Rodrigues, de 38 anos, são julgados nesta terça-feira (9), em Campo Grande, acusados de homicídio contra Anderson Velasquez Ferreira.

O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 19h50, na Rua Acariúba, no bairro Vila Moreninha II. A vítima foi agredida com pedaços de madeira, golpes de capacete e chutes, ficando em estado gravíssimo no local.

Anderson foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. Ele morreu no dia 17 de fevereiro de 2024. O laudo necroscópico apontou que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico provocado por agente contundente.

De acordo com o processo, o crime teria sido motivado por barulhos feitos pela vítima durante a noite. Mesmo cientes de que Anderson sofria de problemas de saúde, os denunciados recorreram à violência extrema, resultando em sua morte.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a condução do magistrado Carlos Alberto Garcete de Almeida, que preside a sessão. O Conselho de Sentença, formado por jurados sorteados, será responsável por analisar as provas apresentadas e decidir se os réus serão condenados ou absolvidos.

