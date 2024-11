JD1TV: Defensora pública alerta sobre necessidade de proteção às mulheres em MS

No JD1 Entrevista desta quarta-feira (13), a defensora pública Thais Dominato abordou a recente condenação de um caso de feminicídio em Campo Grande e o grave contexto de violência contra a mulher no Mato Grosso do Sul.

O crime, ocorrido na Capital, envolveu uma mulher vítima de agressões dentro do próprio lar, morta na frente dos filhos, após uma sequência de ameaças e violências anteriores.

Segundo Dominato, os feminicídios são considerados "mortes anunciadas e evitáveis", resultado de um ciclo contínuo de violência que, quando não interrompido, atinge um desfecho trágico.

“Esses crimes representam o ápice de um desprezo à condição feminina e são impulsionados por um ódio que destrói não só o corpo da vítima, mas também a dignidade e imagem dela”, afirmou.

O Mato Grosso do Sul tem uma das maiores taxas de feminicídio do país, o que reforça a necessidade de políticas e ações mais eficazes para a proteção e conscientização. Dominato explicou que, no Estado tem a urgência de medidas preventivas e de apoio às vítimas.

