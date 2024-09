JD1TV: "Trata-se de um caso complexo, mas se encerra amanhã", diz juiz Aluizio

O segundo dia do julgamento da morte do ‘Playboy dá Mansão’ chegou ao fim, após escutar as ultimas testemunhas e os réus. A impressa, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, falou sobre o caso.

“Se trata de um processo bem complexo. Temos vários acusados, tem mais de 10 mil páginas o processo, são muitas testemunhas prestando depoimento desde ontem e hoje também e agora acabou. Amanhã seguiremos para os debates”, detalhou.

O juiz ainda adiantou que amanhã será o ultimo dia, previsto para encerrar às 23h. Assista:

