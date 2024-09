Mulher é presa por atrapalhar julgamento do caso Playboy da Mansão em Campo Grande

A defesa de Marcelo Rios, réu no processo de assassinato de Marcel Costa Hernandez Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", tentou anular o julgamento, que vem acontecendo desde ontem (16) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande após uma mulher se irritar com o depoimento do acusado.

A sessão seguia normalmente quando a mulher, já de idade avançada, entrou e se sentou na primeira fileira. Quase atrás da cadeira em que Marcelo estava sentado. Ela ficou quieta por uns instantes antes de chamar o homem de mentiroso.

“Larga de ser mentiroso, Marcelo. Você matou meu filho. Você deu um tiro na boca do meu filho, seu desgraçado”, de imediato os policiais federais agiram controlando a situação e com a ajuda da Polícia Militar, realizaram a retirada da mulher do plenário.

Ainda do lado de fora, ela gritava proferindo xingamentos contra Marcelo Rios. Após isso, o advogado Márcio Campos Widal chegou a pedir a anulação do julgamento, acreditando que a interrupção poderia interferir na acusação do Ministério Público e ainda no julgamento dos jurados.

Porém, após a alegação dos promotores, o juiz Aluízio Pereira dos Santos indeferiu o pedido. O caso segue sendo julgado normalmente após a sessão ser pausada por cerca de 10 minutos.

Antes de retomar o interrogatório de Marcelo Rios, o juiz explicou que a mulher foi presa e levada para uma delegacia, onde será feito um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. Além disso, ele explicou que a autora não é familiar de Marcelo Colombo.

