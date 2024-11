Jovem é condenado a 18 anos de prisão por matar namorada com 6 tiros na Capital

Lucas Henrique Souza dos Santos, o “LK”, foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, pela morte de Gabriela de Oliveira Belantani. O julgamento ocorreu hoje (22), no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime aconteceu em novembro de 2023, quando a jovem foi espancada e baleada com seis tiros, no Bairro Jardim Botânico, em Campo Grande.

À época, a jovem chegou a ser socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde não resistiu e morreu.

