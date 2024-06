Jovem que matou cunhado com facada em Campo Grande é solta

A Justiça liberou da cadeia Gabriela Tejas da Silva, de 19 anos, acusada de matar seu cunhado, Pedro Henrique de Souza Raimundo, de 18 anos, com uma faca no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, no dia 26 de maio de 2024.

Gabriela está respondendo o processo em liberdade desde a última quarta-feira (12/06). Ela havia pedido liberdade no TJMS em 07/06/2024, mas o pedido foi negado pelo Desembargador Fernando Paes de Campos.

A soltura da suspeita foi determinada pelo juiz singular (1º grau) da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ela estava presa desde 28 de maio de 2024, quando se apresentou voluntariamente às autoridades.

A Justiça impôs algumas medidas a Gabriela, como comparecimento periódico mensal em juízo para justificar suas atividades e comprovar endereço, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana das 19 horas às 6 horas, permitindo sair apenas para atividades habituais como trabalho, e proibição de manter contato com Sara Monteiro Tejas Romano e Josiane.

O caso contra Gabriela Tejas da Silva tramita em sigilo. A defesa de Gabriela alega que ela agiu em legítima defesa, tanto própria quanto de sua irmã, que teria sido agredida por Pedro.

