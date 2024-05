Jovem agride esposa e é morto com facada certeira da cunhada no Taquaral Bosque

Pedro Henrique de Souza Raimundo, de 18 anos, foi assassinado com um golpe de faca desferido pela cunhada, de 19 anos, na madrugada deste domingo (26), no Taquaral Bosque, em Campo Grande. Ele agrediu a esposa, de 24 anos, e a suspeita tomou as dores.

Segundo informações do boletim de ocorrência, todos estavam na mesma residência e após a agressão do jovem contra a própria companheira, a cunhada ficou ofendida e se apossou de uma faca, desferindo o golpe contra o abdômen de Pedro.

O rapaz caiu no chão em frente a residência e não resistiu. Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas quando chegaram, Pedro Henrique já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar foi chamada, isolou a área e a Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local. A faca utilizada no crime não foi encontrada, nem mesmo a suspeita do homicídio, que fugiu logo após o caso.

O delegado plantonista representou pela prisão preventiva da jovem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e homicídio simples.

