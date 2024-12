Juiz condena Consórcio Guaicurus a indenizar passageira após acidente em ônibus

O Consórcio Guaicurus foi condenado pela Justiça de Campo Grande a pagar R$ 10 mil reais em danos morais a uma passageira de 36 anos, que se acidentou dentro de um ônibus da linha 303, em dezembro de 2021. A decisão foi tomada pelo juiz Mauro Nering Karloh, da 8ª Vara Cível.

A passageira contou que o motorista dirigia em alta velocidade, causando vários solavancos. Quando ela se levantou para descer, o ônibus passou por um obstáculo e a jogou para frente, fazendo-a cair e fraturar o tornozelo direito. Ela também afirmou que o botão de parada não funcionava e que o motorista só parou o veículo depois que outra passageira gritou.

O Consórcio Guaicurus alegou que o motorista estava na velocidade permitida e que a vítima não estava sentada, mas o juiz considerou a versão da passageira mais convincente, baseando-se nas provas médicas e documentais.

O juiz afirmou que a empresa tem responsabilidade objetiva por ser prestadora de serviço público e reconheceu o dano moral sofrido pela vítima, levando em conta a gravidade do acidente e suas consequências. A decisão ainda pode ser recorrida e o processo está em andamento desde fevereiro de 2022.

