Juiz mantém ação penal contra acusados de matar Aysla e Silas

O juiz Carlos Alberto Garcete decidiu dar prosseguimento à ação penal contra os acusados pela morte de dois adolescentes de 13 anos, ocorrida em 3 de maio deste ano no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande. A audiência de acusação está marcada para o dia 31 de julho de 2024, às 13h30.

A defesa dos réus tentou barrar o andamento do processo, alegando falta de provas e fragilidade na acusação. No entanto, o juiz Garcete não considerou presentes as hipóteses de absolvição sumária, permitindo assim o prosseguimento da ação penal e garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa dos acusados.

Os réus são:

- George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo de 40 anos.

- Nicollas Inácio Souza da Silva, piloto da moto utilizada no crime.

- Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como "Pato Donald".

- Rafael Mendes de Souza, de 18 anos, conhecido como "Jacaré".

- João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, responsável pelos disparos.

As vítimas, Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, foram atingidas por balas perdidas. Segundo a investigação policial, o alvo do ataque era Pedro Henrique Silva Rodrigues, que sobreviveu após ser ferido na perna.

Os acusados estão presos na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também