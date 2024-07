MP defende continuidade de ação contra réus acusados de matar Aysla e Silas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se manifestou à Justiça refutando a alegação da defesa dos acusados sobre a falta de provas e fragilidade na acusação contra os réus envolvidos na morte de dois adolescentes de 13 anos, ocorrida em 3 de maio deste ano, no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Os acusados são:

- George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo de 40 anos.

- Nicollas Inácio Souza da Silva, piloto da moto utilizada no crime.

- Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como "Pato Donald".

- Rafael Mendes de Souza, de 18 anos, conhecido como "Jacaré".

- João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, responsável pelos disparos.

As vítimas, Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, foram atingidas por balas perdidas. Segundo a investigação policial, o alvo do ataque era Pedro Henrique Silva Rodrigues, que sobreviveu após ser ferido na perna.

Os réus estão presos na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I. Para o MPMS, a denúncia, que tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri, "descreve detalhadamente os fatos e suas circunstâncias, não deixando margem de dúvida quanto à conduta criminosa imputada aos acusados e está respaldada em elementos fáticos concretos, colhidos no inquérito policial pela Autoridade Policial competente."

O MPMS defende que "deverá ser mantido o recebimento da denúncia, haja vista a existência de elementos aptos a justificar o oferecimento da ação penal."

O juiz Aluízio Pereira dos Santos decidirá sobre a ação penal contra os acusados e se os trâmites processuais continuarão.

