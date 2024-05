Grupo que matou adolescentes por engano são isolados na Gameleira

Um grupo de indivíduos investigados pelo suposto assassinato por engano de dois adolescentes, ambos com 13 anos, no dia 3 de maio deste ano, no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande, foi transferido de prisão. A mudança pode ter ocorrido devido a possíveis ameaças à integridade dos acusados.

As vítimas, Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, foram atingidas por "bala perdida". Segundo investigação policial, o alvo pretendido seria Pedro Henrique Silva Rodrigues, que sobreviveu após ser ferido na perna.

O grupo, composto por George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo de 40 anos; Nicollas Inácio Souza da Silva, piloto da moto usada no crime; Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como "Pato Donald"; Rafael Mendes de Souza, de 18 anos, conhecido como "Jacaré"; e João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, responsável pelos disparos, foi transferido da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I para a Gameleira II.

Na audiência de custódia realizada em 8 de maio de 2024, João Vitor de Souza Mendes solicitou ao juiz ser encaminhado ao Centro de Triagem ou à Gameleira I, citando rumores de ameaças de morte em outras prisões.

Na nova prisão, o grupo deverá permanecer separado dos demais detentos. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MS) foi responsável pela transferência e a Justiça será informada sobre o procedimento.

