Juízes de MS lançam livro em homenagem ao ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior

A Associação dos Magistrados do Trabalho da 24ª Região (AMATRA-24) lançará na sexta-feira (20), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o livro “Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho”, que celebra a trajetória e homenageia o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Amaury Rodrigues Pinto Junior, único da Corte com carreira construída em MS.

A obra, organizada pelos juízes André Luis Nacer de Souza, Geraldo Furtado de Araújo Neto e Priscila Rocha Margarido Mirault, é uma coletânea de artigos sobre o tema que dá título ao livro, escritos por diversos juristas, acadêmicos e profissionais da área, com trabalhos de Ministros do TST, juízes do trabalho e de professores do Curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da AMATRA-24/INSTED.

Segundo o juiz André Nacer, “os temas foram cuidadosamente escolhidos de modo a tratar de questões e controvérsias atuais da responsabilidade civil no Direito do Trabalho, tendo os autores explorado de maneira aprofundada e critica os diversos aspectos que envolvem o tema”.

O lançamento da obra acontece na tarde de sexta-feira, às 14h, durante o evento “Acidente no trabalho e saúde mental”, organizado pela Escola Judicial do TRT-24 e pela Coordenação Regional do Programa Trabalho Seguro, logo após a palestra que será realizada pelo Ministro Amaury com o título “A responsabilidade civil na jurisprudência do TST”.

