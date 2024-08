Justiça condena prefeitura de Campo Grande a pagar R$ 2,2 milhões por desapropriação

A Prefeitura de Campo Grande foi condenada a pagar uma indenização de R$ 2.270.000,00 a um empresário pela desapropriação de sua chácara, que ocorreu em 2011, para a implementação do Projeto Macro-Anel Rodoviário Setor Norte. A área desapropriada tem um total de 92.348,78 metros quadrados.

O empresário levou o caso à Justiça, alegando que o município não o indenizou adequadamente e que o valor oferecido era desarrazoado. A Prefeitura de Campo Grande havia proposto uma indenização de R$ 89.004,33, valor que o empresário considerou insuficiente para cobrir a perda de sua propriedade.

O caso foi julgado pelo juiz Paulo Roberto Cavassa de Almeida, da 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, que decidiu a favor do empresário. Com base em um laudo pericial, o juiz determinou que a indenização justa seria de R$ 2.270.000,00.

A Prefeitura de Campo Grande tem a opção de recorrer da decisão em instância superior.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também