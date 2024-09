Justiça confirma condenação de Felipe Prior por estupro e aumenta pena

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu por unanimidade, nesta terça-feira (10), em segunda instância, confirmar a condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro, além de aumentar a pena de seis para oito anos, em regime semi-aberto.

O crime, confirmado e denunciado pelo Ministério Público, aconteceu em 2014, e teve a decisão em primeira instância divulgada em julho do ano passado. No processo, é detalhado que o ex-BBB usou força física conta a vítima, identificada como Themis, “segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que ‘não queria manter relações sexuais’”.

Nos autos do processo, é citado o prontuário da vítima emitido na unidade de saúde onde ela foi atendida, que constatou que laceração na região genital, além de prints de mensagens entre Themis e o réu, depoimentos dela e do ex-BBB além de relatos de testemunhas do caso.

Felipe Prior ainda responde a outros três processos por estupro.

Maira Pinheiro, advogada das vítimas, disse ao Metrópoles que recebeu a sentença “com muito alívio após três anos e meio de muita luta”, mas afirmou que irá recorrer da decisão pelo regime semi-aberto, punição que ela considera muito leve “dada a brutalidade do crime”.

“Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início”, disse a advogada.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também