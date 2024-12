Justiça Eleitoral declara contas de Cabo Goes como não prestadas

Marcelo Goes dos Santos, conhecido como "Cabo Goes", teve suas contas de campanha eleitoral de 2024 julgadas como "não prestadas" pela Justiça Eleitoral de Campo Grande. O candidato, filiado ao partido Republicanos, concorria ao cargo de vereador, mas renunciou à candidatura após "intercorrências" na Polícia Militar (PMMS).

Apesar da renúncia, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva destacou que a legislação eleitoral obriga o candidato a prestar contas do período em que participou do processo eleitoral. Goes foi devidamente notificado para apresentar a prestação de contas, mas não o fez.

A análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) apontou inconsistências nos dados cadastrais e ausência de extratos bancários, recomendando a rejeição das contas. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela rejeição.

O juiz considerou que o candidato não cumpriu as exigências da Lei das Eleições (nº 9.504/97) e da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão, com base no artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97 e no artigo 74, inciso IV, §2º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, foi publicada em 7 de dezembro de 2024.

