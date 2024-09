Justiça Itinerante passa por oito bairros nesta semana; confira

Com o fim de setembro e início de outubro, a rota da Justiça Itinerante está designada em oito bairros da Capital. O atendimento judiciário móvel em Campo Grande é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Segunda (30/9)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: JD. Campo Belo - Rua Gualter Barbosa, s/n (esquina com a Rua Costa Rica), em frente à E.E. Ada Teixeira



Terça-feira (1°/10)

Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (2/10)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida

Quinta-feira (3/10)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente

