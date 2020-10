Justiça mantém indeferido, candidato a reeleição em Aral Moreira

A juíza Sabrina Rocha Margarido João, da 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, manteve, na íntegra, a decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Alexandrino Arevalo Garcia, prefeito de Aral Moreira que tenta a reeleição, pelo PSDB.

Com a intenção de recebe da Justiça Eleitoral resposta positiva à revisão da decisão que indeferiu sua candidatura, Alexandrino protocolou recurso que foi negado hoje. Na solicitação, foi citado que o candidato teve “liminar” deferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e que poderia ter seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral.

A magistrada, ao analisar o recurso do candidato, manteve a decisão de indeferimento da candidatura.

