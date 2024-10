Justiça nega liberdade a 'Tonzinho', acusado de matar 'Opala do PCC' na Capital

A desembargadora Elizabete Anache, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liberdade a Eriton Amaral de Souza, conhecido como “Tonzinho”. Ele permanece preso desde 21 de março de 2024, quando foi flagrado assassinando Matheus Pompeu Dias, conhecido como "Opala do PCC", no bairro Jardim Montevidéu.

Além da acusação de homicídio, Tonzinho também enfrenta uma denúncia por tentativa de homicídio contra um policial militar que presenciou o crime. Durante a abordagem, houve troca de tiros, mas o policial não foi ferido e conseguiu prender Tonzinho após uma perseguição.

A desembargadora Anache fundamentou sua decisão na ficha criminal de Tonzinho, que já cumpre pena na Comarca de Sidrolândia e possui um histórico de multirreincidência, com registros de dois homicídios e outros delitos conexos. A magistrada considerou a necessidade de preservar a ordem pública e o risco de novas infrações, justificando a manutenção da prisão preventiva do acusado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é executado a tiros enquanto dirigia em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é executado a tiros enquanto dirigia em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também