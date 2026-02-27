Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Justiça

Justiça nega pedido de mulher para reaver R$ 100 mil em dízimo dado à igreja

O caso foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que validou o pagamento; assim, o templo não deverá devolver o valor

27 fevereiro 2026 - 12h54Vinícius Santos
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBCDinheiro - Foto: Getty Images / BBC  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou válido o pagamento de dízimo de mais de R$ 100 mil feito por meio de cheque à Igreja Universal do Reino de Deus. O processo judicial teve início após uma mulher ajuizar ação anulatória de doação, pedindo a declaração de nulidade do ato praticado em 2015. 

Ela alegou que transferiu à Igreja Universal, por meio de cheque, parte de um prêmio milionário de loteria recebido pelo ex-marido. Requereu a devolução do valor sob a alegação de que a doação seria nula por não ter observado a forma escrita exigida pelo artigo 541 do Código Civil (CC).

O colegiado entendeu que, por não configurar doação em sentido jurídico, a oferta do valor não precisa seguir a forma exigida em lei — escritura pública ou instrumento particular — prevista para as doações em geral.

Em primeiro grau, o juízo reconheceu o descumprimento de formalidade essencial e anulou a doação, com base no artigo 166, inciso V, do CC. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a decisão, ao entender que a forma exigida por lei integra a substância do ato jurídico e não pode ser relevada.

No recurso especial, a Igreja Universal alegou ausência de vício formal, sustentando que o próprio cheque preencheria os requisitos necessários à formalidade da doação. Argumentou ainda que a autora praticou ato jurídico perfeito, de forma livre e consciente, inexistindo fato que autorizasse a anulação.

O ministro Moura Ribeiro, cujo voto prevaleceu na Terceira Turma, apontou que a doação, em sentido técnico-jurídico, exige vontade livre do doador, sem qualquer tipo de constrangimento, ainda que exclusivamente moral. Assim — explicou —, onde houver obrigação, não haverá doação.

Nesse contexto, concluiu que o ato de voluntariedade fundado em dever de consciência religiosa e demonstração de gratidão e fé não se enquadra na definição de doação como contrato típico disciplinado no artigo 538 do CC, o que dispensa a formalização de instrumento particular para sua validade.

“Assim, se as liberalidades levadas a efeito por motivos de consciência religiosa não constituem doação na acepção do artigo 538 do CC, parece incongruente sustentar que elas possam ser nulificadas pelo descumprimento de uma formalidade legal estatuída precipuamente para as doações típicas”, afirmou.

Cheque como instrumento particular

No caso, Moura Ribeiro ressaltou que o cheque assinado pela autora supriu, ainda que sem necessidade, eventual requisito formal exigido para as doações. “O cheque constitui um instrumento particular capaz de proporcionar ao contrato de doação um substrato probatório robusto para evitar questionamentos futuros a respeito da efetiva celebração do negócio jurídico e do respectivo objeto”, explicou.

O ministro acrescentou que admitir o arrependimento manifestado pela autora mais de quatro anos depois, sem justificativa plausível, violaria os princípios da boa-fé e da estabilidade da verdade real.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça do Trabalho valida demissão de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Justiça
Justiça do Trabalho valida demissão de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Assassinato a facadas no Caiobá termina com pena de 6 anos no semiaberto
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta
Imagem ilustrativa
Justiça
Disputa por animais de estimação cresce em divórcios e muda acordos na Justiça
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Justiça nega liberdade a mulher envolvida no assassinato da prima em Campo Grande
Militar do Corpo de Bombeiros -
Justiça
Sargento do Corpo de Bombeiros de MS é condenado por importunação sexual
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Foto: B1 News
Justiça
Gecoc cumpre prisões e buscas em investigação por lavagem em Sidrolândia
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou jovem durante bebedeira é julgado nesta quinta-feira
Estagiário agredido e vítima de racismo receberá R$ 25 mil, decide TJMS
Justiça
Estagiário agredido e vítima de racismo receberá R$ 25 mil, decide TJMS

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS