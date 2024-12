Justiça proíbe reprodução de música de Adele por suposto plágio

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música "Million Years Ago", da cantora britânica Adele, deixe de ser reproduzida e comercializada, tanto no Brasil quanto no exterior, sem autorização do compositor brasileiro Toninho Geraes, sob multa de R$ 50 mil em caso de desrespeito da decisão.

A informação, obtida pela Folha de S. Paulo, detalha que as plataformas digitais devem retirar a música imediatamente de seus catálogos. No entanto, a decisão só começa a valer depois dos serviços serem notificados oficialmente, em um prazo não esclarecido pela decisão judicial.

Na sentença, o juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que a música "Million Years Ago", lançada no álbum “25”, em 2015, tem forte indício "da quase integral consonância melódica" com "Mulheres", composta por Geraes e eternizada na voz de Martinho da Vila.

Para chegar à decisão, o magistrado recorreu a análises de especialistas e à sobreposição das duas melodias, que deixou claro a "indisfarçável simetria" entre as faixas.

O processo que deu origem a decisão foi protocolado em fevereiro deste ano, e nele, Geraes pede R$ 1 milhão de indenização à artista, Greg Kurstin, o produtor da faixa, e a três gravadoras que representam a música.

O brasileiro também pede os direitos autorais da música, com juros e correção monetária.

Segundo a Folha, a gravadora Sony Music, que representa a cantora, não comentou sobre o caso.

