Moraes determina que advogados de Silveira expliquem ida a shopping

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-deputado Daniel Silveira explique os vários descumprimentos das condições impostas para a liberdade condicional, dentre elas, uma ida a um shopping em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 22 de dezembro.

Moraes determinou que os advogados de Silveiro sejam intimados para prestarem esclarecimentos, no prazo de 48 horas, sobre as violações ocorridas em 22 de dezembro, além de explicar com quais pessoas o ex-parlamentar manteve contato.

Silveira, preso em dezembro de 2023, teve a liberdade condicional concedida por Moraes na última sexta-feira (20), mas após violações das condições impostas, ele voltou a cumprir a pena em regime fechado na terça-feira (24).

Nesta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap-RJ) encaminhou ao STF relatório de geolocalização de Silveira, listando uma série de descumprimentos das condições impostas para a liberdade condicional.

