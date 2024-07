Moraes é escolhido como relator de ação contra Allan dos Santos

O Supremo Tribunal Federal (STF) distribuiu ao ministro Alexandre de Moraes a ação da jornalista Juliana Dal Piva contra o bolsonarista Allan dos Santos, acusado de forjar mensagens atribuídas a ela.

Em 27 de junho, a defesa da jornalista pediu que Moraes determinasse uma perícia nas mensagens que Allan dos Santos atribuiu a Dal Piva para atacá-la. O ministrou pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse no processo.

Foragido desde outubro de 2021, quando Moraes expediu um mandado de prisão contra o bolsonarista no âmbito do inquérito das milícias digitais, Allan publicou, no dia 21 de junho, mensagens falsamente atribuídas a Dal Piva, onde ela citava um suposto plano do ministro do STF para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro.

