Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Moraes nega pedido e réu preso por trama golpista não verá formatura da filha de 15 anos

A defesa do coronel Marcelo Câmara pediu ao menos duas vezes autorização para ver a cerimônia

05 novembro 2025 - 09h39Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil    atualizado em 05/11/2025 às 09h48
Câmara tentou ao menos duas vezes sair da prisão Câmara tentou ao menos duas vezes sair da prisão   (CNN Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido do coronel Marcelo Câmara para comparecer à formatura de sua filha de 15 anos. Ele é réu na ação penal que tem como alvo o núcleo 2 da trama golpista que tentou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrota eleitoral. 

Nos últimos meses, a defesa de Câmara pediu ao menos duas vezes autorização para que o militar pudesse participar dos eventos de formatura da filha em medicina, entre os dias 10 e 15 de novembro, em Maceió. 

Moraes, contudo, disse que a solicitação “carece de viabilidade”, já que a prisão preventiva de Câmara busca justamente restringir sua movimentação e comunicação, após o réu ter descumprido medidas cautelares anteriores. 

“Ressalto que cabe ao requerente adequar seu cotidiano à medida cautelar determinada e não o contrário”, escreveu o ministro, que seguiu parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet. 

Perfil falso - Câmara foi preso em junto, por ordem de Moraes, após supostos diálogos entre seu advogado Eduardo Kuntz e o tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama golpista. O contato teria ocorrido por meio de um perfil falso numa rede social e foi comunicado ao ministro pelo próprio defensor, que esperava demonstrar a má-fé do delator. 

Além da prisão de Câmara, por descumprimento da determinação de não acessar as redes sociais por intermédio de advogado, Moraes determinou que o próprio Kuntz seja investigado por tentativa de obstrução de Justiça, por ter feito contato irregular com o delator da trama golpista. 

Apesar de negar a participação na formatura da filha, Moraes autorizou Câmara a receber visitas presenciais de quatro pessoas previamente identificadas, mediante agendamento, entre elas o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Júri absolve acusada de mandar matar o ex no "tribunal do crime" e o executor na Capital
Desembargadora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli -
Justiça
TJMS promove juíza Sandra Artioli ao cargo de desembargadora por critério de merecimento
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Foto:
Justiça
TJMS realiza 1,4 mil audiências na XX Semana Nacional de Conciliação
Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Justiça
Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Fotos:
Justiça
Novos promotores de Justiça são empossados no MPMS
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Processo milionário de corrupção na Federação de Futebol segue em sigilo na Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza disponibilidade de ambulâncias à população de Paranaíba

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande