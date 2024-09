MP denuncia motorista de Porsche por morte de motoentregador e pede reparação de R$ 500 mil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou denúncia à Justiça contra Arthur Torres Rodrigues Navarro, motorista de um Porsche Cayenne, por homicídio culposo após um acidente que resultou na morte do motoentregador Hudson de Oliveira Ferreira.

Conforme a promotora de Justiça, Suzi D'Angelo, o acidente ocorreu no dia 22 de março de 2024, entre 20h08 e 22h13, na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande. Hudson foi atingido pelo veículo em alta velocidade, registrada a 89,4 km/h. O impacto foi fatal, resultando em fraturas expostas na tíbia e fíbula, além de lesões extensas e sangramentos ativos, levando à morte da vítima.

Após o acidente, Arthur se evadiu do local sem prestar socorro. Ele foi identificado como autor do ilícito apenas em 5 de abril de 2024, durante investigações policiais. Cerca de uma semana após o incidente, Arthur levou o veículo para reparos em uma oficina.

O MPMS alega que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade. A denúncia inclui o pedido de que Arthur seja responsabilizado conforme o artigo 302, § 1º, inciso III, e o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

Além da condenação penal, o MPMS requer que, ao final do processo, o juiz fixe um valor de R$ 500.000,00 para reparação de danos materiais e morais à família de Hudson, em razão dos prejuízos causados pela infração.

A denúncia ainda não foi recebida pela Justiça. Caso seja aceita, a defesa de Arthur terá a oportunidade de apresentar suas alegações e o processo seguirá para a fase de instrução e julgamento.

