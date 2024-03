JD1TV: Entregador morre ao ser atingido por carro na AntÃ´nio Maria Coelho

Hudson de Oliveira Ferreira, de 39 anos, morreu dois dias depois de ser atingido por um veículo na Rua Antônio Maria Coelho, durante a noite de sexta-feira (22). O motorista fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, Hudson havia terminado de realizar uma entrega e estava retornando a pista de rolamento. Neste momento, ele é atingido por um carro branco, que passa em alta velocidade na pista e sai do local, deixando a vítima caída ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o motociclista em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Ele havia tido uma fratura exposta na tíbia e fíbula.

Enquanto o caso era atendido pelas autoridades policiais, foi descoberto que Hudson possuía um mandado de prisão em seu desfavor, uma vez que estava devendo pensão. O mandato foi cumprido e o homem estava sob escolta policial na unidade de saúde.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta da 1h da madrugada deste domingo. A esposa de Hudson esteve na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para comunicar a morte do companheiro as autoridades policiais.

O caso, que anteriormente havia sido registrado como "praticar lesão corporal na direção de veículo automotor" foi alterado para "praticar homicídio na direção de veículo automotor", e será investigado.

Imagens de câmeras de segurança, de um hotel em frente onde o acidente aconteceu, que registraram a dinâmica do acidente foram encaminhadas ao JD1. Assista:

