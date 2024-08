MP quer barrar candidatura de Delcídio a prefeito de Corumbá

O Ministério Público Eleitoral solicitou à Justiça Eleitoral a impugnação da candidatura de Delcídio do Amaral (PRD) ao cargo de prefeito de Corumbá. O pedido foi fundamentado na cassação do mandato de Delcídio como senador.

Delcídio do Amaral, ex-membro do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito senador em 2002 e reeleito em 2010. No entanto, em 10 de maio de 2016, seu mandato foi cassado pelo Senado Federal por quebra de decoro parlamentar.

O promotor Rodrigo Corrêa Amaro argumenta que a perda do mandato por decisão política resulta em inelegibilidade para o candidato. Ele defende que o registro de candidatura de Delcídio seja definitivamente indeferido com base nessa inelegibilidade.

O pedido do Ministério Público Eleitoral está agora sob análise da Justiça Eleitoral, que decidirá se Delcídio do Amaral poderá ou não concorrer ao cargo de prefeito. Ele deve ser intimado a apresentar defesa.

