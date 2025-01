MPF abre procedimento para acompanhar implementação do Sinaflor em MS

O Ministério Público Federal (MPF) de Mato Grosso do Sul abriu um Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de monitorar a implementação do sistema de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) através do Sistema Nacional de Controle da Emissão de Produtos Florestais (SINAFLOR). O acompanhamento está focado no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

A iniciativa partiu do procurador de Justiça, Marco Antônio Delfino de Almeida, com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF nº 743/DF. O STF determinou que os estados da Amazônia e do Pantanal, incluindo Mato Grosso do Sul, reavaliem a delegação de emissão da ASV. Caso considerem necessário manter a delegação, devem exigir que os municípios utilizem exclusivamente o SINAFLOR para a emissão desses documentos. A decisão também impôs um prazo de 60 dias corridos para que as adaptações administrativas sejam realizadas.

O MPF destaca a responsabilidade compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na proteção do meio ambiente, conforme o artigo 23 da Constituição Federal, e o dever de atuar de maneira eficaz para preservar a fauna, flora e as florestas.

Como parte da fiscalização, o procurador determinou o envio de um ofício ao IMASUL, solicitando informações sobre a implementação do SINAFLOR no estado.

O SINAFLOR é um sistema federal gerido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), destinado ao controle da origem de produtos florestais, como madeira e carvão. O sistema visa regular e monitorar a emissão de autorizações para o desmatamento de áreas de vegetação nativa, sendo crucial para a preservação ambiental no Brasil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também