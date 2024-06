MPMS investiga empresas por desmatamento ilegal em Campo Grande

Caso de desmatamento ilegal em Área de Preservação Permanente (APP) no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, está sendo investigado pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS). A área afetada pertence a dois lotes públicos e estaria sendo desmatada para a abertura de uma rua ilegal.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMADUR) realizou uma vistoria no local e confirmou a situação. Agora, o MPMS abriu uma investigação para apurar o desmatamento ilegal e a intervenção indevida na APP do Córrego Lajeado, nos lotes públicos 1-Q40 e 1-Q30, localizados na ZEIA-1.

As empresas alvo da investigação são STA Administração Empreendimentos Ltda, ANFER Construções e Comércio Ltda e DRENACOM Construções e Terraplenagem Ltda. A investigação foi aberta por Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, promotora da 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, Cultural, Habitação e Urbanismo da Comarca de Campo Grande.

De acordo com informações contidas no laudo de fiscalização da SEMADUR e encaminhadas ao MPMS, um residencial estaria sendo construído no local. Durante a vistoria realizada em 29 de fevereiro de 2024, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT), foi acionada. O caso segue em investigação.

