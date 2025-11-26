MS determina repasse extraordinário ao Fundo de Provisão de Recursos

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou o Decreto em Diário Oficial determinando um repasse extraordinário ao Fundo de Provisão de Recursos.
Até 27 de novembro de 2025, fundos, autarquias e fundações da administração indireta deverão transferir ao fundo os valores de suas disponibilidades financeiras existentes em 31 de outubro, incluindo arrecadações próprias, superávits e multas destinadas a outras finalidades legais.
Os montantes serão repassados já descontados os empenhos a pagar registrados na mesma data. A medida tem caráter excepcional e busca garantir recursos suficientes para que o Fundo de Provisão cumpra suas finalidades, contribuindo para a eficiência administrativa do Estado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Justiça libera suspeitos de homicídio no Los Angeles por falta de provas
Justiça
CNJ marca julgamento disciplinar de Vladimir Abreu
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Justiça
Iniciativas do TJMS em tecnologia e gestão são premiadas no Prêmio Inovação J.Ex
Justiça
Travestis enfrentam júri nesta quarta por matar Pâmela com fogo em Campo Grande
Justiça
Investigado por jogo do bicho, pai de deputado estadual ganha prisão domiciliar
Justiça
Após julgamento, "Drama" sai absolvido da acusação de homicídio em Campo Grande
Justiça
Preso, Bolsonaro cumprirá pena de trama golpista na PF; generais também são presos
Justiça
Mulheres vítimas de violência poderão pedir medidas protetivas pela internet, diz CNJ
Interior