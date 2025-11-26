Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

MS determina repasse extraordinário ao Fundo de Provisão de Recursos

Até 27 de novembro de 2025, fundos, autarquias e fundações da administração deverão transferir os valores disponíveis

26 novembro 2025 - 12h25Sarah Chaves
Foto: Álvaro Rezende/SecomFoto: Álvaro Rezende/Secom  

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou o Decreto em Diário Oficial determinando um repasse extraordinário ao Fundo de Provisão de Recursos. 

Até 27 de novembro de 2025, fundos, autarquias e fundações da administração indireta deverão transferir ao fundo os valores de suas disponibilidades financeiras existentes em 31 de outubro, incluindo arrecadações próprias, superávits e multas destinadas a outras finalidades legais.

Os montantes serão repassados já descontados os empenhos a pagar registrados na mesma data. A medida tem caráter excepcional e busca garantir recursos suficientes para que o Fundo de Provisão cumpra suas finalidades, contribuindo para a eficiência administrativa do Estado. 

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima Marcelo Saracho Gonçalves -
Justiça
Justiça libera suspeitos de homicídio no Los Angeles por falta de provas
Desembargador Vladimir de Abreu
Justiça
CNJ marca julgamento disciplinar de Vladimir Abreu
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Presidente do Tribunal de Justiça - Dorival Pavan /
Justiça
Iniciativas do TJMS em tecnologia e gestão são premiadas no Prêmio Inovação J.Ex
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis enfrentam júri nesta quarta por matar Pâmela com fogo em Campo Grande
Investigado por jogo do bicho, pai de deputado estadual ganha prisão domiciliar
Justiça
Investigado por jogo do bicho, pai de deputado estadual ganha prisão domiciliar
Momento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique Beltrão
Justiça
Após julgamento, "Drama" sai absolvido da acusação de homicídio em Campo Grande
Bolsonaro ficará em regime fechado na PF
Justiça
Preso, Bolsonaro cumprirá pena de trama golpista na PF; generais também são presos
Sede do CNJ -
Justiça
Mulheres vítimas de violência poderão pedir medidas protetivas pela internet, diz CNJ
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Condenado por improbidade, ex-prefeito de Douradina deve pagar mais de R$ 100 mil

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado