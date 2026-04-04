Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (4) o sorteio do concurso 2.992 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 10 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 19h (horário de Mato Grosso do Sul).

O valor está acumulado, já que no concurso anterior, realizado na terça-feira (31), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Para levar o prêmio principal, o apostador precisa acertar todos os números sorteados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (MS) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, como site e aplicativo. O jogo mínimo, com seis dezenas, custa R$ 5.

Além da Mega-Sena, o sábado também conta com o sorteio especial da Dupla Sena de Páscoa, que tem prêmio estimado em R$ 40 milhões. Diferente dos concursos regulares, essa modalidade não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será destinado aos acertadores da faixa seguinte.

A Caixa deve divulgar os resultados e os valores pagos para quina e quadra logo após a realização do sorteio.

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