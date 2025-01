Mulher que matou Blayon em festa no Estrela do Sul vai a julgamento em fevereiro

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, agendou para o dia 27 de fevereiro de 2025, às 08h00, o julgamento de Hannah Wende Sousa Silva, de 29 anos, acusada de assassinar Blayon Lucas Sampaio da Costa, de 22 anos.

O crime ocorreu durante uma festa infantil no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande, no dia 28 de abril de 2024. Blayon Lucas Sampaio da Costa foi morto com golpes de faca.

Hannah foi presa em flagrante no dia do homicídio. Ela é mãe de duas filhas menores, com 9 e 2 anos. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a motivação do crime foi um desentendimento fútil, após a vítima intervir em uma discussão. A acusação destaca que a reação de Hannah foi desproporcional e excessiva.

No dia do julgamento, a acusada será submetida ao Conselho de Sentença. O caso está sendo acompanhado pela Justiça.

