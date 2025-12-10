Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

Pastor é condenado por estelionato em Dourados após usar fé de fiéis e cobrar por "curas"

O religioso deve prestar serviços à comunidade pelo período da condenação, além de pagar a multa aplicada pela Justiça

10 dezembro 2025 - 08h23Vinícius Santos
Bíblia - Bíblia -   (Foto: pvproductions / freepik)

Um pastor que atuava em Dourados foi condenado pela Justiça por estelionato após utilizar a fé de fiéis para obter vantagem econômica indevida. Segundo a denúncia, ele prometia curas físicas impossíveis — como desaparecimento imediato de cicatrizes e até reconstrução de órgãos — em episódios que ocorreram em 2016.

A condenação, cujo nome do pastor não foi divulgado, ocorreu após ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A pena aplicada foi de um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A punição privativa de liberdade foi substituída por medida restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da condenação.

De acordo com o MPMS, uma das vítimas, moradora de Dourados, convive com uma cicatriz na perna que lhe causava abalo emocional e buscou auxílio espiritual após ver as promessas do pastor. Ele afirmou possuir o dom de “curas e maravilhas” e convenceu a mulher a custear sua viagem do interior de São Paulo até Mato Grosso do Sul, afirmando que realizaria o “milagre” pessoalmente.

A vítima arcou com aproximadamente R$ 1.680,00 apenas com gastos de viagem e hotel para o pastor e sua família, além de outras despesas que elevaram o prejuízo total para cerca de R$ 4.000,00. Durante cultos realizados em Campo Grande, o réu expôs publicamente a cicatriz da fiel e, ao não ocorrer a prometida cura, passou a culpá-la, dizendo que ela seria “pecadora” ou não tinha fé suficiente.

Na sentença, o magistrado rejeitou a tese da defesa de que os valores recebidos seriam doações religiosas voluntárias. A decisão afirmou que “a promessa de cura por meio de orações e atos religiosos, quando vinculada à exigência de pagamento, caracteriza o elemento essencial do estelionato: a fraude”.

O juiz destacou ainda que, embora o Estado não interfira na liberdade religiosa, o Direito Penal deve agir quando a fé é utilizada como instrumento de exploração econômica mediante promessas falsas. Ficou comprovado que o réu agiu com dolo preordenado, prometendo resultado impossível apenas para obter enriquecimento às custas das vítimas.

O Promotor de Justiça que atuou no caso, João Linhares Júnior, enfatizou que a atuação do MP não representa ataque à religião, mas sim proteção à população vulnerável. Segundo ele, “é fundamental esclarecer que não se está julgando a crença ou a atividade sacerdotal, garantias constitucionais irrevogáveis, mas sim a exploração maliciosa da fragilidade humana”. 

O promotor acrescentou que o pastor utilizava encenações e estratégias para atrair pessoas com enfermidades incuráveis e, quando o suposto milagre não acontecia, as revitimizava ao atribuir a culpa à falta de fé. Relatos indicam que fiéis chegaram a entregar bens valiosos e até crianças foram incentivadas a doar suas economias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso começou com uma briga
Justiça
Homem que matou desafeto a facadas no Los Angeles vai a júri popular, decide juiz
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Justiça de Campo Grande procura "João Grilo" acusado de homicídio a facadas
Vitima - Luiz Henrique de Souza Barbarotti - Foto: Reprodução Facebook
Justiça
Homem que matou estudante após discussão por cachorro não vai para a prisão, define Justiça
Justiça nega absolvição de homem que matou desafeto a tiros na Vila Nasser
Justiça
Justiça nega absolvição de homem que matou desafeto a tiros na Vila Nasser
Fachada de uma loja -
Justiça
Por descumprir direitos trabalhistas, varejista é condenada a pagar R$ 200 mil de indenização
Réu tenta HC preventivo -
Interior
STJ nega revogação de prisão de ex-vereador de Sete Quedas investigado por estupro
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Envolvido em assassinato de adolescente no Lageado continua preso, decide Justiça
STF inicia julgamento
Justiça
STF inicia julgamento que pode condenar mais seis réus pela trama golpista
Hugo e Rubia
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade