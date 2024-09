PF envia ao STF pedido de investigação sobre denúncias contra Silvio Almeida

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição para com investigação preliminar sobre as suspeitas de o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, ter cometido assédio sexual e moral durante o tempo em que esteve à frente da pasta.

O ministro André Mendonça, do STF, foi sorteado relator da petição submetida à Corte, e será o responsável por decidir se o caso seguirá tramitando junto ao STF ou se será enviado à primeira instância, já que o ex-ministro não tem mais foro privilegiado.

A petição, que é sigilosa, trata das investigações iniciadas contra Almeida após uma reportagem do portal Metrópoles expor uma série de denúncias relatadas à organização Me Too Brasil contra o ministro por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres.

Após a matéria, a organização confirmou as denúncias, que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. Uma das denúncias foi feita pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

