PGR se manifesta a favor do desbloqueio do X, e decisão final é de Moraes

A Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou, nesta terça-feira (8), a favor do desbloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil, afirmando que não há mais motivos para que a rede continue bloqueada no país.

Com o posicionamento da PGR, agora a rede social deve pedir novamente ao STF que determina o desbloqueio da plataforma, suspensa no Brasil desde 30 de agosto.

O parecer da procuradoria foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira (4), quando ele informou que o valor das multas do X, avaliadas em R$ 28,6 milhões, foram depositados na conta errada.

Com o posicionamento, agora cabe a Moraes decidir pelo desbloqueio da plataforma.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também