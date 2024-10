PM prende Kauê, implicado em plano de assassinato na Omertà

A Polícia Militar de Campo Grande prendeu Kauê Vitor dos Santos Silva, de 34 anos, no início de outubro. Ele é conhecido como delator de um plano para assassinar autoridades envolvidas na operação Omertà, incluindo o delegado Fábio Peró, o promotor Tiago Di Giulio Franco e o defensor Rodrigo Antônio Stochiero.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a prisão de Kauê ocorreu na tarde do dia 4 de outubro, na Avenida Guaicurus, no bairro Jardim Monumento. Ele estava foragido do sistema prisional e reagiu de forma suspeita ao avistar a equipe policial. Durante a abordagem, inicialmente se identificou como “Renan”, mas depois confirmou sua verdadeira identidade. Nenhum item ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão contra Kauê e o levaram para a Central de Polícia (CEPOL) para as formalidades legais e comunicação à Justiça.

Histórico Criminal - Kauê Silva foi preso em 2017 na Operação Ostentação, que tinha como objetivo desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas. Em 2020, seu nome surgiu novamente na Operação Omertà, que investiga milícias. Ele é acusado de ter escrito um bilhete em papel higiênico, contendo informações sobre as atividades da milícia comandada pelos Name e nomes de autoridades que seriam alvos da organização.

Operação Omertà - A operação Omertà visou grandes nomes da criminalidade e resultou na prisão de Jamil Name e seu pai, considerados figuras poderosas e influentes em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também