Prefeitura de Eldorado recebe alerta do MP sobre processos seletivos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou mudanças nos processos seletivos simplificados realizados pela Prefeitura Municipal de Eldorado. A iniciativa ocorreu após denúncia registrada na Notícia de Fato nº 01.2024.00000167-8, apontando problemas como prazos curtos, formas limitadas de inscrição e publicidade insuficiente das etapas dos certames.

Com base na investigação MP N. 06.2024.00000456-4, o promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais emitiu uma recomendação à administração municipal, com orientações para futuras seleções:

- Prazo Mínimo de Inscrição: Estabelecer pelo menos 10 dias úteis para que os candidatos se inscrevam.

- Ampla Publicidade: Divulgar todas as fases do processo seletivo em editais fixados nos prédios municipais, nos canais digitais da prefeitura (site e redes sociais) e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

- Facilidade de Inscrição: Oferecer a possibilidade de inscrição online, via site oficial ou e-mail, além do formato presencial, para facilitar o acesso de candidatos de outras localidades.

O município tem 10 dias úteis para informar ao MPMS se acatará as recomendações. Caso contrário, medidas judiciais e extrajudiciais poderão ser adotadas para assegurar o cumprimento das normas legais e constitucionais aplicáveis.

