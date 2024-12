PT processou Jojo Todynho após falas 'inverídicas' contra o partido

Após ser alvo de acusações de Jojo Todynho, o PT decidiu acionar legalmente, poucos dias depois da fala, a cantora e ex-Fazenda pelas declarações. Em entrevista ao podcast Brasil Paralelo, a cantora relevou ter supostamente recebido uma proposta de mais de R$ 1 milhão para apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, divulgou detalhes do caso. O Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime contra Jojo Todynho, afirmando que a cantora violou sua honra ao fazer acusações inverídicas a seu respeito e também apontando a falta de provas por parte da artista.

O partido classificou que a fala foi uma forma de incitar o ódio e o desprezo público pela coligação, e também apontou para a responsabilidade de Jojo como figura pública e influenciadora.

A queixa se debruça sobre o crime de difamação, com pena a ser aumentada, já que as falas se deram na internet.

