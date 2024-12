Robinho passará Natal e Réveillon na prisão

Saiba Mais Justiça Robinho é preso em Santos para cumprimento de pena por estupro no Brasil

Robinho vai passar o Natal e o Réveillon na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, popularmente conhecida como o "presídio dos famosos".

O ex-atleta cumpre uma pena de nove anos de reclusão por estupro coletivo cometido na Itália em 2013. Robinho foi preso em março deste ano, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que ele deveria cumprir a sentença no Brasil.

A prisão de Robinho aconteceu no dia 21 de março, quando ele foi detido pela Polícia Federal em sua residência, em Santos, no litoral paulista.

A decisão de cumprir a pena no Brasil foi tomada após a Justiça italiana homologar o pedido, já que o país não extradita seus cidadãos.

Em novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou dois pedidos de liberdade feitos pela defesa de Robinho, mantendo a sua prisão em regime fechado. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram os únicos a votarem pela soltura.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), Robinho não tem direito a usufruir da saída temporária para as festas de fim de ano, benefício que é concedido apenas a presos em regime semiaberto.

A penitenciária também não realizará programação especial para os detentos durante o Natal e o Ano Novo.

