Robinho Ã© preso em Santos para cumprimento de pena por estupro no Brasil

Nesta quinta-feira (21), em Santos (SP), Robinho foi preso devido a um mandado da Justiça Federal. A decisão veio logo após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que ele cumpra no Brasil uma sentença de nove anos em regime fechado por estupro, após ter sido condenado na Itália.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal de Santos logo após o recebimento do ofício do STJ, ocorrido durante a tarde. Horas mais tarde, o ex-jogador foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na cidade.

A defesa de Robinho planeja apresentar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados tentaram reverter a decisão com um habeas corpus no STF, buscando que Robinho aguardasse em liberdade os recursos do processo. No entanto, o ministro Luiz Fux, responsável por analisar a liminar, negou o pedido.

