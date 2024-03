STF nega habeas corpus e Robinho pode ser preso

Na tarde desta quinta-feira (21), a Justiça Federal de Santos emitiu um mandado de prisão para o ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. O documento foi assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva.

A defesa do ex-jogador entrou com um Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o ministro Luiz Fux, relator do caso, negou o pedido de habeas corpus e manteve a decisão de prisão.

Ontem, quarta-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou que a pena de 9 anos em regime fechado seja cumprida no Brasil, determinando que a mesma seja iniciada imediatamente.

A expectativa agora é que Robinho se apresente na sede da Polícia Federal em Santos para uma audiência de custódia, onde serão analisadas as condições da prisão.

