Defesa de Robinho aciona STF para evitar prisÃ£o; Fux vai relatar pedido

A defesa do ex-jogador Robinho recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (21) para evitar sua prisão no Brasil e o cumprimento da pena de estupro imposta na Itália. O crime ocorreu e foi julgado no país europeu.

O pedido de habeas corpus foi sorteado ao ministro Luiz Fux como relator, porém, ainda não houve decisão. Os advogados solicitam que o STF suspenda a execução da pena, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na quarta-feira (20), até que se esgotem todas as possibilidades de recurso.

A defesa argumenta que há chances de o STF reverter a decisão do STJ, alegando que o pedido da Itália viola a Constituição brasileira.

Dificuldade Extra - O julgamento do habeas corpus pode ser conduzido à Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Essa turma é conhecida por sua postura rigorosa em processos penais, o que pode representar um desafio para o ex-jogador.

