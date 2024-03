Robinho deverÃ¡ cumprir pena por estupro no Brasil, decide STJ

Nesta quarta-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria para que o ex-jogador Robinho cumpra pena por estupro no Brasil, seguindo a sentença da Itália que o condenou a 9 anos de prisão por esse crime.

O relator do caso, Francisco Falcão, e mais cinco ministros votaram a favor dessa decisão, enquanto dois ministros votaram contra.

A Corte Especial do STJ iniciou o julgamento para avaliar se Robinho, condenado na Itália, pode cumprir a pena em solo brasileiro, conforme pedido da Justiça italiana.

Devido à proibição constitucional de extradição de brasileiros natos para cumprirem penas no exterior, a Itália solicitou que Robinho seja preso no Brasil, onde ele atualmente reside.

A questão do regime de prisão imediata do ex-jogador Robinho está sob análise dos ministros para evitar possíveis recursos, como embargos.

