Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil imediatamente, diz STJ

Nesta quarta-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria, que o ex-jogador Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil. A sentença da Itália condenou o ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho, a 9 anos de prisão por estupro coletivo.

A decisão foi homologada, restando apenas a discussão sobre se a pena deveria ser cumprida imediatamente ou não. No entanto, ficou estabelecido que o cumprimento da pena deve ser imediato.

A Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. Como Robinho está no Brasil, a Itália requereu que ele seja preso aqui.

A favor do cumprimento da pena votaram o relator, ministro Francisco Falcão, e outros oito ministros. A defesa ainda tem a opção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) em busca de um habeas corpus.

O julgamento foi encerrado no STJ.

