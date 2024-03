AO VIVO: Relator vota pela prisÃ£o de Robinho no Brasil

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, relator do pedido do governo italiano para que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo, votou favoravelmente ao cumprimento da pena pelo jogador em território brasileiro. O julgamento continua em andamento no STJ.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo pela Justiça italiana, com todos os recursos esgotados, tornando a condenação definitiva. O crime ocorreu em 2013 em uma boate de Milão. O ex-jogador não cumpriu a pena, pois já havia deixado o país quando o julgamento foi concluído.

Devido à legislação brasileira, que não permite a extradição de cidadãos do país, as autoridades italianas buscam que Robinho cumpra sua pena no Brasil. O julgamento não aborda questões processuais ou de provas. A decisão será apenas sobre o cumprimento ou não da pena no Brasil.

Acompanhe o julgamento:

