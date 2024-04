Funcionário fica em estado grave após levar choque elétrico em Nova Andradina

Pedro Molina, com informações do Nova News

O funcionário de uma empresa de energia ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira (26), após sofrer uma descarga elétrica em um distrito de Nova Andradina, cidade a 297 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Nova News, a equipe realizava um trabalho na região do km 152, próximo ao Distrito de Nova Casa Verde, ainda na cidade, quando o funcionário, de 34 anos, sofreu a descarga elétrica, que causou queimaduras, um corte contuso e hemorragia externa.

Um colega de trabalho o levou, no carro da empresa, até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Nova Casa Verde, que, por sua vez, o socorreu até a unidade do Hospital da Caixa de Assistência ao Servidor do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) em Nova Andradina.

Apesar dos ferimentos, o funcionário estava consciente no momento do atendimento.

