Anatel lança painel com atualizações sobre as redes de telefonia móvel em SC e RS

Agora o portal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) permite ao público monitorar a situação operacional das redes móveis das prestadoras Claro, Tim e Vivo nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Além do balanço estadual, a informação é detalhada por percentual de falta de sinal das redes móveis afetadas pelas enchentes (afetação) por município.

As informações apresentam dados situacionais das Anatel fará a habilitação de roaming aberto gratuito entre prestadoras, em municípios em que haja redes 100% afetadas.

prestadoras, quanto a ausência de afetação, afetação parcial ou total. A partir dessa tabela é possível filtrar os dados para identificar os municípios 100% afetados, onde nenhuma prestadora está com sinal ativo. Para isso, basta selecionar a opção "TOTAL" na coluna "Afetação Geral no Município".

Em nota lançada na quarta-feira (8/5), a Anatel detalhou as ações em andamento para manter e recuperar o acesso da população gaúcha e catarinense aos serviços de telecomunicações. A nota está disponível aqui. A Agência está atuando em conjunto com outros órgãos governamentais e setoriais para recuperação do serviço, e o funcionamento dos alertas de emergência utilizados pelas defesas civis.

