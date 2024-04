Mais um motociclista morre em acidente na Capital; 3° em menos de 48 horas

O motociclista Giovane Souza Santos, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma segunda moto, conduzida por um jovem, de 24 anos, no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Antônio Maria Coelho, região do Centro de Campo Grande, no final da noite desta sábado (27).

Informações obtidas pelo JD1 Notícias apontam que a colisão entre as motocicletas aconteceu por volta das 22:30, e ambos seguiam pelo mesmo sentido da via, na direção do centro ao bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pela reportagem, Giovane e a segunda motocicleta seguiam pela Rui Barbosa e teriam colidido por motivos a serem apurados pelas autoridades quando passavam pelo cruzamento da Antônio Maria Coelho.

Com o impacto, ambos caíram. Giovane não resistiu aos ferimentos e morreu ao cair próximo a uma boca de lobo, enquanto a outra vítima teve ferimentos em um dos braços e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para atendimento na Santa Casa.

Câmeras de segurança na região podem ter flagrado o acidente e ajudar a elucidar o que motivou a colisão entre as motos.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

Terceiro motociclista - Giovane Souza é o terceiro motociclista a morrer em sequência, em menos de 48 horas, em Campo Grande, neste final de semana.

No final da sexta-feira, o motociclista e cabo do Exército Matheus Oliveira Benites, de 22 anos, faleceu ao lado de sua namorada, Luciana Neri Amorim, de 39 anos, em um grave acidente envolvendo um veículo de passeio na BR-262 na divisa entre Campo Grande e Terenos.

Pelas primeiras horas de sábado, foi a vez de Carlos Eduardo Freitas Melo, de 19 anos, perdeu a vida ao colidir a moto em que estava, violentamente contra um poste de iluminação pública na Avenida Lúdio Martins Coelho, no Taveirópolis. Ele morreu na hora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também