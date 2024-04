Acontece neste domingo os 17º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande

Acontece neste domingo (28), às 8h30, a Cerimônia de Abertura do 17º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande, evento organizado pela Prefeitura da Capital, através da Fundação Municipal de Esportes (FUNESP).

Pelo menos 20 etnias indígenas da Capital confirmaram a presença no evento, que é tradicionalmente conhecido e prestigiado pelas populações originárias da Capital.

Além da participação ativa nos jogos, as comunidades indígenas marcam presença nas torcidas, fortalecendo os laços culturais e o espírito esportivo.

O evento é organizado pela Diretoria de Esporte e Lazer (DDEL), e coordenado pela Gerência de Organização de Eventos (GOE), em parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).

A expectativa é que, assim como ocorreu na edição anterior, todas as etnias participem do evento, reunindo mais de 2 mil pessoas, entre atletas, familiares e visitantes.

A corrida acontece a partir das 8h30 deste domingo no Parque do Sóter, no Bairro Conjunto Mata do Jacinto.

